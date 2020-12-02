Четыре игрока «Краснодара», которые добыли России первую победу в еврокубках этого сезона

Оценки футболистам Мурада Мусаева

Когда прерывается серия из 17 матчей без побед, вряд ли можно говорить и чём-то другом. «Ренн» на равных сыграл с «Краснодаром», фрагментами перебегал «быков», фрагментами тотально уступал, но в итоге хозяева решили исход матча в свою пользу. И гарантировали себе европейскую весну, что особенно радостно, учитывая прошлый год, когда Россия осталась без единого участника в плей-офф.

«Равность» матча подчёркивает статистика: владение мячом - 44:56, удары по воротам - 12:11, в створ - 3:5, угловые - 10:7. «Краснодар» даже уступил в важных показателях, но исход матча решили исполнители. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«КРАСНОДАР»

МАТВЕЙ САФОНОВ – 8,0. Возвращение Матвея добавило уверенности защитникам «Краснодара». Легче они передвигались, понимая, что за спиной «скала». Сафонов пять сейвов сделал, каждый из них в нужный момент. Просто потушил атаки «Ренна», деморализовал нападение.

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ – 5,5. Худший сегодня в обороне «Краснодара». Противостояние с юрким Докю давалось очень сложно, на старте второго тайма Жереми не заметил сопротивления и чуть не открыл счёт – спас Сафонов. Когда Смольников подключался к атакам, всё заканчивалось ударом по воробьям.

АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ – 8,0. Голевая передача из глубины – главный скилл капитана «Краснодара» в матче с «Ренном». В обороне своих ворот Мартынович тоже отметился, чаще всего играя просто. Семь выносов, два отбора, один перехват.

КАЙО – 7,0. Наконец-то не мудрил и Кайо. Бразилец, когда был с мячом прям трясся весь, отдавая передачи только назад. Но такая тактика сработала, без ошибок матч провёл. В борьбе был хорош, выиграв семь эпизодов из девяти.

КРИСТИАН РАМИРЕС – 6,5. Особенно полезен эквадорец был на первых минутах, сблокировав удар Бурижо, перехватив обостряющую передачу Камавинги. Потом стал менее ярок, сел на жёлтую карточку, несколько раз позволял Бурижо очень опасно подать. Фланги вообще остались за «Ренном».

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ – 5,5. Опорная зона «Краснодара» с трудом боролась с одним Стивеном Н’Зонзи. Не успевали его перекрывать, позволяли спокойно раздавать передачи. Юрий пока форму не набрал. Было видно, как он упускает скоростного Докю. Хотел доиграть на морально-волевых, но тело не позволило.

ТОННИ ВИЛЬЕНА – 6,5. Намного маневреннее Газинского действовал, покрыв почти весь периметр поля. Выиграл 9 единоборств из 12, совершил 3 отбора, собрал на себе 6 фолов. Вот только впереди конкретики не хватает. Загубил две хорошие атаки неточной передачей и ударом выше ворот.

РЕМИ КАБЕЛЛА – 7,5. Жаль, что Реми сегодня без результативных действий ушёл, так бы оценка выше была. Огромный объём работы проделал, подтаскивая мяч к штрафной удачным дриблингом (5 раз), раздавая обостряющие передачи (трижды), лично атакуя со средней дистанции. «Мозг» краснодарских атак.

ВИКТОР КЛАССОН – 5,5. После травмы не может выйти на свой уровень швед. Много касаний делает в простых ситуациях, почти не обостряет. Меньше всех был задействован Классон среди игроков передней линии. Ещё и в борьбе слабоват: проиграл 4 единоборства из 5.

ВАНДЕРСОН – 7,0. Тяжеловат, полностью не готов, но класс чувствуется. Умнейшей передачей отправил Берг с Классоном на голкипера, постоянно обострял с правого края. Четыре удачных дриблинга за пять попыток, Вандерсона французы сдержать не смогли.

МАРКУС БЕРГ – 7,5. Ну вот, как его оценивать? Берг ужасно играл до и после гола. Загубил шикарный выход два в одного, постоянно мячи терял, передачи неудобные отдавал на метр. А потом включился, продавил защитника и забил решающий гол. Тут плохую оценку не поставишь.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ – б/о.

РУСЛАН КАМБОЛОВ – б/о.

АРИ – б/о.