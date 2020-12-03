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03 Декабря 2020, 00:23,
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Полузащитник «Ренна» Стивен Н'Зонзи прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы не реализовали свои шансы и были наказаны за это. Если честно, то я не знаю, чего нам сегодня не хватило, возможно, опыта. Но теперь он у нас есть, так что давайте просто будем смотреть вперёд и двигаться дальше», - цитирует французского футболиста пресс-служба УЕФА.
31-летний Н'Зонзи принадлежит «Роме», а за «Ренн» выступает на правах аренды.
В нынешнем сезоне Стивен сыграл четырнадцать матчей за французский клуб во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ренн, Стивен Н'Зонзи