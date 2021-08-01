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Франция. Лига 1

«Лилль» обыграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок

01 Августа 2021 • 23:00 Комментировать
Лилль
1:0
ПСЖ
окончен
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В субботу официально открылся новый сезон во Франции. В матче за Суперкубок страны играли чемпионы из «Лилля» и обладатели Кубка из «ПСЖ». «Доги» отдали инициативу противника и в малособытийном поединке реализовали свой момент в конце первого тайма. Это Шека со средней дистанции поразил цель и принес еще один трофей своей команде - 1:0.

Протокол игры  
Лилль 1:0 ПСЖ
(1:0) Шека 45'    
Леонардо VI   90' Джало Тьягу Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Араужо Луис   78'   85' (Иконе Жонатан (   85') Андре Бенжамин Шека   79' (Язиджи Юсуф (   79') Бамба Джонатан   85' (Брадарич Домагой (   85') Дэвид Джонатан   76' (Веа Тимоти (   76') Йилмаз Бурак
Запасные: Гомес Анхель Пье Жереми Ниассе Шейх Лихаджи Исаак
Навас Кейлор Хакими Ашраф Керер Тило   30' Кимпембе Преснел   81' (Гхарби Исмаэль (   81') Диалло Абду   52' Эррера Андер Данилу Перейра   90' Эбимбе Эрик   71' (Вейналдум Джорджиньо (   71') Мюинга Арно   81' (Кюрзава Левен (   81') Икарди Мауро Дракслер Юлиан   84'
Запасные: Битумазала Натан Нажера Кенни Мишю Эдуар Битшиабу Эль-Шадай Симонс Хави Летелье Александр
01 августа. Стадион "Блумфилд".

 

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Лилль ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
01 Августа 2021 в 23:04
Не понял я отсуствия основных игроков ПСЖ .. это какое то пренебрежение как к кубку так и к противнику , ну ради спортивной злости вышли бы все наказать чемпиона... , ну а Лиль с трофеем .
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