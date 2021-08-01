«Лилль» обыграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок

В субботу официально открылся новый сезон во Франции. В матче за Суперкубок страны играли чемпионы из «Лилля» и обладатели Кубка из «ПСЖ». «Доги» отдали инициативу противника и в малособытийном поединке реализовали свой момент в конце первого тайма. Это Шека со средней дистанции поразил цель и принес еще один трофей своей команде - 1:0.