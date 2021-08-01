«Лилль» обыграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок

В субботу официально открылся новый сезон во Франции. В матче за Суперкубок страны играли чемпионы из «Лилля» и обладатели Кубка из «ПСЖ». «Доги» отдали инициативу противника и в малособытийном поединке реализовали свой момент в конце первого тайма. Это Шека со средней дистанции поразил цель и принес еще один трофей своей команде - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Шека 45'
Леонардо VI • 90'Джало Тьягу • Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Араужо Луис 78' 85' ( Иконе Жонатан ( 85') • Андре Бенжамин • Шека 79' ( Язиджи Юсуф ( 79') • Бамба Джонатан 85' ( Брадарич Домагой ( 85') • Дэвид Джонатан 76' ( Веа Тимоти ( 76') • Йилмаз Бурак
Запасные: Гомес Анхель • Пье Жереми • Ниассе Шейх • Лихаджи Исаак
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • Керер Тило • 30'Кимпембе Преснел 81' ( Гхарби Исмаэль ( 81') • Диалло Абду • 52'Эррера Андер • Данилу Перейра • 90'Эбимбе Эрик 71' ( Вейналдум Джорджиньо ( 71') • Мюинга Арно 81' ( Кюрзава Левен ( 81') • Икарди Мауро • Дракслер Юлиан 84'
Запасные: Битумазала Натан • Нажера Кенни • Мишю Эдуар • Битшиабу Эль-Шадай • Симонс Хави • Летелье Александр
01 августа. Стадион "Блумфилд".