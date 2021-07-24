Почеттино продлил контракт с «ПСЖ»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Маурисио Почеттино продлил соглашение о сотрудничестве с клубом до 2023 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, контракты были продлены также со всеми, кто входит в тренерский штаб аргентинского специалиста.

По словам Насера Аль-Хелаифи, президента и исполнительного директора клуба, он очень счастлив, что Почеттино продолжит тренировать команду ещё на протяжении двух лет. Аль-Хелаифи отметил, что Почеттино разделяет ценности и амбиции клуба, а так же имеет одинаковое видение будущего команды.

Маурисио Почеттино в начале 2021 года сменил на тренерском мостике «ПСЖ» Томаса Тухеля, в последствии ставшего тренером лондонского «Челси» и выигравшего с командой Лигу чемпионов.