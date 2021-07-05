«Лилль» нашел замену Кристофу Гальтье

«Лилль» обнародовал имя нового главного тренера. Им стал Жослен Гурвеннек.

После ухода с тренерского мостика французского клуба Кристофа Гальтье, принесшого «Лиллю» трофей чемпиона Франции и нарушившего гегемонию «ПСЖ», клуб назвал имя нового главного тренера. Им стал Жослен Гурвеннек.

Сроки контракта, а также зарплата тренера пока не разглашаются. Ранее Гурвеннек тренировал «Бордо» и «Генгам», выиграв с последними Кубок Франции в сезоне 2013/14.

В период с мая 2019 года специалист пребывал без работы после увольнения из того же «Генгама».

Как известно, «Лилль» в прошлом сезоне сенсационно стал чемпионом Франции, отобрав трофей у «ПСЖ» впервые за много лет.