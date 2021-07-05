ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Лилль» нашел замену Кристофу Гальтье

05 Июля 2021, 22:18,

«Лилль» обнародовал имя нового главного тренера. Им стал Жослен Гурвеннек.

После ухода с тренерского мостика французского клуба Кристофа Гальтье, принесшого «Лиллю» трофей чемпиона Франции и нарушившего гегемонию «ПСЖ», клуб назвал имя нового главного тренера. Им стал Жослен Гурвеннек.

Сроки контракта, а также зарплата тренера пока не разглашаются. Ранее Гурвеннек тренировал «Бордо» и «Генгам», выиграв с последними Кубок Франции в сезоне 2013/14.

В период с мая 2019 года специалист пребывал без работы после увольнения из того же «Генгама».

Как известно, «Лилль» в прошлом сезоне сенсационно стал чемпионом Франции, отобрав трофей у «ПСЖ» впервые за много лет.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Лилль, Генгам, Жослен Гурвеннек
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола