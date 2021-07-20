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Хуан Бернат вернулся к тренировкам

20 Июля 2021, 21:34,

Испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат вернулся к тренировкам с командой после 10 месяцев восстановления от травмы. Об этом сообщил сам футболист в своём аккаунте «Инстаграма».

«Я очень рад наконец осуществить тренировку впервые за десять месяцев», - написал футболист в социальной сети.

Хуан Бернат в сентябре прошлого года получил травму колена, из-за которой почти год был вне игры.

Испанский футболист стал игроком «ПСЖ» в 2018 году. Всего за клуб Бернат провел 66 матчей, в которых отличился 6 голами и 6 голевыми передачами.

Новый сезон для парижского клуба начнется противостоянием с «Лиллем» за Суперкубок Франции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: ПСЖ, Хуан Бернат
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