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Франция. Лига 1

Почеттино оценил уровень игры Хакими

02 Августа 2021 • 11:35 Комментировать
Лилль
1:0
ПСЖ
окончен
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Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил выступление новичка команды Ашрафа Хакими во вчерашнем поединке за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1).

«Хакими показал хороший уровень в дебютном поединке за «ПСЖ». Но стоит признать, что ему нужно многое доказывать. Ашраф должен прогрессировать, как и вся команда. Он усердно трудится на тренировках, но еще есть над чем работать», - приводит слова аргентинского коуча Lequipe.

Хакими стал игроком парижского гранда этим летом. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор до середины 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила порядка 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Маурисио Почеттино Ашраф Хакими
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