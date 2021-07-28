Новоиспеченный чемпион Лиги 1 «Лилль» продолжает поиск голкипера после ухода Марка Маньяна в «Милан».

Главной трансферной целью французов стал Одиссеас Влаходимос из «Бенфики», такой информацией в своем «Твиттере» поделился известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. «Лилль» начал переговоры еще неделю назад, но сейчас стороны продвинулись в обсуждениях по поводу условий, на которых греческий вратарь может покинуть португальскую команду.

По данным Transfermarkt, Влаходимос оценивается в 12 миллионов евро. В прошлом сезоне 27-летний игрок провел 26 матчей во всех турнирах и пропустил в них 27 голов.