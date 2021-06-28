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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Раньери может возглавить «Лилль»

28 Июня 2021, 16:00,

Руководство новоиспеченного чемпиона Франции «Лилля» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера итальянского специалиста Клаудио Раньери, об этом сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира. Недавно главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье, приведший клуб к неожиданному чемпионству, объявил о том, что не планирует продолжать работу на данном посту. По мнению СМИ, Раньери является одной из наиболее реалистичных и авторитетных кандидатур на вакансию главного тренера «Лилля».

В прошедшем сезоне итальянский специалист трудился в «Сампдории», но контракт между сторонами не был продлен, т.к. тренера не устроили предложенные финансовые условия. Ранее Клаудио Раньери уже дважды в разные годы работал во Франции, возглавляя «Монако» и «Нант». Самым большим успехом в карьере итальянского специалиста является сенсационная победа в английской Премьер-лиге с «Лестером» в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Лилль, Клаудио Раньери
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