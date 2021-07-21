Доннарумма: «Буффон подтолкнул меня к переходу»

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21 Июля 2021, 20:11,
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Итальянский вратарь «Пари Сен-Жермена» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кто повлиял на его решение перейти в состав вице-чемпионов Лиги 1.
«Мне приходилось слышать много положительных отзывов об этой команде. Мы общались с Джанлуиджи Буффоном, который посоветовал мне стать игроком «ПСЖ». Он поведал мне о красоте клубной истории «принцев». Сказанные им вещи послужили толчком для моего переезда сюда», - отметил в общении с клубным телеканалом Доннарумма.
«Счастлив стать частью этой великолепной команды. Мы будем стремиться вместе побеждать», - добавил итальянец.
Напомним, что 22-летний чемпион Европы достался «ПСЖ» бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Буффон, Джанлуиджи Доннарумма
Я видимо чего-то не понимаю, может кто-нибудь подскажет. Милан основан в 1899 году, ПСЖ в 1970, Милан - 7 ЛЧ, ПСЖ - 0 ЛЧ и т.д. О какой красоте клубной истории говорит Доннарумма?