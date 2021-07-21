Доннарумма: «Буффон подтолкнул меня к переходу»

Итальянский вратарь «Пари Сен-Жермена» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кто повлиял на его решение перейти в состав вице-чемпионов Лиги 1.

«Мне приходилось слышать много положительных отзывов об этой команде. Мы общались с Джанлуиджи Буффоном, который посоветовал мне стать игроком «ПСЖ». Он поведал мне о красоте клубной истории «принцев». Сказанные им вещи послужили толчком для моего переезда сюда», - отметил в общении с клубным телеканалом Доннарумма.

«Счастлив стать частью этой великолепной команды. Мы будем стремиться вместе побеждать», - добавил итальянец.

Напомним, что 22-летний чемпион Европы достался «ПСЖ» бесплатно.