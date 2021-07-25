Вейнлдум: «Меня не всегда ценили»

Джорджиньо Вейналдум, полузащитник «Пари Сен-Жермена», рассказал о мотивах, которые подтолкнули его к уходу из «Ливерпуля».

30-летний голландец принял решение не подписывать по итогам сезона 2020/2021 новый контракт с «красными». Он перешёл в «ПСЖ» как свободный агент.

«Меня не всегда ценили. Было время, когда я это чувствовал. Речь не о моих бывших одноклубниках или парнях из Мелвуда. Знаю, что все они любят меня, как и я их.

Это шло с другой стороны. Было много написано в соцсетях. Люди требовали моего ухода, хотя я ежедневно на тренировках доказывал, что заслуживаю играть за «Ливерпуль». Команда многое для меня значила, и не в последнюю очередь из-за отношений с фанатами на стадионе», - отметил Вейналдум и интервью Guardian.