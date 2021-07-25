Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Вейнлдум: «Меня не всегда ценили»

25 Июля 2021, 00:52,

Джорджиньо Вейналдум, полузащитник «Пари Сен-Жермена», рассказал о мотивах, которые подтолкнули его к уходу из «Ливерпуля».

30-летний голландец принял решение не подписывать по итогам сезона 2020/2021 новый контракт с «красными». Он перешёл в «ПСЖ» как свободный агент.

«Меня не всегда ценили. Было время, когда я это чувствовал. Речь не о моих бывших одноклубниках или парнях из Мелвуда. Знаю, что все они любят меня, как и я их.

Это шло с другой стороны. Было много написано в соцсетях. Люди требовали моего ухода, хотя я ежедневно на тренировках доказывал, что заслуживаю играть за «Ливерпуль». Команда многое для меня значила, и не в последнюю очередь из-за отношений с фанатами на стадионе», - отметил Вейналдум и интервью Guardian.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Ливерпуль, ПСЖ, Джорджиньо Вейналдум
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола