Чемпионат Франции. 1 лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Почеттино надеется, что новички «ПСЖ» привнесут в команду менталитет победителей

19 Июля 2021, 22:31,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино с энтузиазмом подходит к предстоящему сезону, надеясь добиться успеха в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Особую надежду аргентинский специалист возлагает на новобранцев парижан – Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и Серхио Рамоса.

В интервью PSG TV, Почеттино заявил, что ранее футболистам «ПСЖ» не хватало менталитета победителей, и новобранцы должны исправить эту проблему. Хакими, Вейналдум и Рамос уже имеют опыт завоевания трофея Лиги чемпионов, к которому стремятся парижане. В 2020 года «ПСЖ» был близок к заветной цели, но проиграл в финале ЛЧ «Баварии» (0:1).

Также Маурисио Почеттино рассказал, какой стиль футбола стоит ожидать от его команды в новом сезоне: «Мы должны быть агрессивной, доминирующей командой, которая играет на половине поля соперника».

0
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CERG
19 Июля 2021, 22:49

Весь свой тренерский потенциал выразил одной фразой))

0
3Tituli
19 Июля 2021, 22:36

Главное сделайте милость всему футбольному сообществу - не берите ЛЧ. Нехорошо показывать что бабло решает в ЛЧ))

0
CERG
19 Июля 2021, 22:50

Решало, решает и будет решать начиная с 60 годов 20 века)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола