Почеттино надеется, что новички «ПСЖ» привнесут в команду менталитет победителей

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино с энтузиазмом подходит к предстоящему сезону, надеясь добиться успеха в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Особую надежду аргентинский специалист возлагает на новобранцев парижан – Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и Серхио Рамоса.

В интервью PSG TV, Почеттино заявил, что ранее футболистам «ПСЖ» не хватало менталитета победителей, и новобранцы должны исправить эту проблему. Хакими, Вейналдум и Рамос уже имеют опыт завоевания трофея Лиги чемпионов, к которому стремятся парижане. В 2020 года «ПСЖ» был близок к заветной цели, но проиграл в финале ЛЧ «Баварии» (0:1).

Также Маурисио Почеттино рассказал, какой стиль футбола стоит ожидать от его команды в новом сезоне: «Мы должны быть агрессивной, доминирующей командой, которая играет на половине поля соперника».