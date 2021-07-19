Почеттино надеется, что новички «ПСЖ» привнесут в команду менталитет победителей

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19 Июля 2021, 22:31,
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино с энтузиазмом подходит к предстоящему сезону, надеясь добиться успеха в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Особую надежду аргентинский специалист возлагает на новобранцев парижан – Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и Серхио Рамоса.
В интервью PSG TV, Почеттино заявил, что ранее футболистам «ПСЖ» не хватало менталитета победителей, и новобранцы должны исправить эту проблему. Хакими, Вейналдум и Рамос уже имеют опыт завоевания трофея Лиги чемпионов, к которому стремятся парижане. В 2020 года «ПСЖ» был близок к заветной цели, но проиграл в финале ЛЧ «Баварии» (0:1).
Также Маурисио Почеттино рассказал, какой стиль футбола стоит ожидать от его команды в новом сезоне: «Мы должны быть агрессивной, доминирующей командой, которая играет на половине поля соперника».
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
|Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
Весь свой тренерский потенциал выразил одной фразой))
Главное сделайте милость всему футбольному сообществу - не берите ЛЧ. Нехорошо показывать что бабло решает в ЛЧ))
Решало, решает и будет решать начиная с 60 годов 20 века)