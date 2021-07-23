Мбаппе начинает тренировки с «ПСЖ»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе приступает к подготовке к сезону по завершению отпуска. Футболист разместил соцсетях снимок тренировочной формы «ПСЖ» с намеком о том, что он соскучился по такой работе.

Тем не менее, Marca сообщает о том, что Мбаппе уверен, что это его последний сезон в столице Франции, и намерен получить от него максимум удовольствия. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до следующего лета.

Владелец «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ранее утверждал, что лидер атак не только проведет следующий сезон в команде, но и подпишет новый контракт.

Добавим, что новую форму «ПСЖ» презентовал именно Мбаппе.