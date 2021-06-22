Рамос сообщил игрокам «Реала» об уходе в «ПСЖ»

В последние дни считалось, что бывший капитан «Реала» Серхио Рамос ведёт переговоры с «Ромой» Жозе Моуринью. Но испанец все же нашел себе иное место работы. По информации Cadena Cope, ветеран заявил некоторым бывшим одноклубникам, что видит свое будущее в «ПСЖ».Ранее также сообщалось об интересе к 35-летнему игроку со стороны «МЮ».

В прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем Рамос провел только 21 официальный матч в составе «Реала» (4 гола и ассист).

Что касается «ПСЖ», французы уже провернули переход экс-вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, осталось только поставить подписи под контрактом.