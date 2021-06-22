Рамос сообщил игрокам «Реала» об уходе в «ПСЖ»

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22 Июня 2021, 22:33,
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В последние дни считалось, что бывший капитан «Реала» Серхио Рамос ведёт переговоры с «Ромой» Жозе Моуринью. Но испанец все же нашел себе иное место работы. По информации Cadena Cope, ветеран заявил некоторым бывшим одноклубникам, что видит свое будущее в «ПСЖ».Ранее также сообщалось об интересе к 35-летнему игроку со стороны «МЮ».
В прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем Рамос провел только 21 официальный матч в составе «Реала» (4 гола и ассист).
Что касается «ПСЖ», французы уже провернули переход экс-вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, осталось только поставить подписи под контрактом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Серхио Рамос
думал что он пойдет на уступки клубу... ради того что бы остаться супер легендой Реала , ведь ему предлогали , а не так как с Раулем просто выставили или Касильясом .. но тем не менее я ему желаю удачи .