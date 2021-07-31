Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Германия. 2-я бундеслига

«Лилль» нашел потенциальную замену Саншешу слухи

31 Июля 2021 • 00:25 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.00 3.60 1.95
01.08 21:00
1000 рублей бесплатная ставка

«Лилль» достиг договоренности с немецким «Гамбургом» по 19-летнему опорному полузащитнику Амаду Онана. В клубе его считает заменой Ренату Сашеша, который уже в это трансферное окно может покинуть команду.

Переход будет окончательно оформлен в ближайшие дни, передает RMC Sport. По информации источника, Онана подпишет с «Лиллем» 5-летний контракт, а его трансфер обойдется французам в 7 миллионов евро плюс возможные бонусы в пределе полутора миллиона.

Примечательно, что Амаду пока провел всего лишь один сезон на профессиональном уровне. Впрочем, в Бельгии на него возлагают огромные надежды, а болельщики зазывают наставника сборной как можно быстрее заиграть футболиста сенегальского происхождения

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Лилль Трансферы футбола - лето 2021 Амаду Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Карлсруэ 3:0 Дармштадт 1.48 4.4 6.6
окончен Падерборн 2:2 Нюрнберг
31.07  14:30 Ганновер 96 ... Ганза
31.07  14:30 Ингольштадт ... Хайденхайм
31.07  14:30 Ян ... Зандхаузен
31.07  21:30 Фортуна ... Вердер 2.3 3.45 3.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
00:25 · Германия. 2-я бундеслига
«Лилль» нашел потенциальную замену Саншешу слухи
30 Июля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Шальке»: «Локомотив» интересовался Маскарелем, но дальше дело не пошло»
27 Июля
16:55 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля подтвердили интерес к игроку со стороны «Локомотива»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней впереди российского»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Денисов – настоящая стена» 2
11:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересовался полузащитником «Шальке»
14 Июля
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от приобретения Кабака за 10 млн евро
13 Июля
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» отправил 18-летнего хавбека в «Шальке» официально
30 Июня
23:36 · Англия. Премьер-лига
Кабак покинул «Ливерпуль» 1
28 Июня
20:27 · Германия. 2-я бундеслига
Митрюшкин остался во второй Бундеслиге, сменив клуб
27 Июня
17:47 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» заманивает Бэйла к себе местным полем для гольфа
28 Мая
10:20 · Германия. 2-я бундеслига
Клозе не возглавит «Фортуну» из-за двух тромбов в ноге
24 Мая
21:52 · Германия. 2-я бундеслига
Митрюшкин покинул «Фортуну» 13
18 Мая
17:40 · Германия. 2-я бундеслига
Клозе может стать тренером одного из немецких клубов
15 Мая
16:29 · Россия. Премьер-лига
«Гамбург» проявляет интерес к Тедеско
Все новости