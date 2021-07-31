«Лилль» достиг договоренности с немецким «Гамбургом» по 19-летнему опорному полузащитнику Амаду Онана. В клубе его считает заменой Ренату Сашеша, который уже в это трансферное окно может покинуть команду.

Переход будет окончательно оформлен в ближайшие дни, передает RMC Sport. По информации источника, Онана подпишет с «Лиллем» 5-летний контракт, а его трансфер обойдется французам в 7 миллионов евро плюс возможные бонусы в пределе полутора миллиона.

Примечательно, что Амаду пока провел всего лишь один сезон на профессиональном уровне. Впрочем, в Бельгии на него возлагают огромные надежды, а болельщики зазывают наставника сборной как можно быстрее заиграть футболиста сенегальского происхождения