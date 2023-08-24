Президент «Атлетико» сообщил, что Фелиш не хочет оставаться в команде

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо высказался о нападающем команды Жоау Фелише.

«Совершенно очевидно, что Фелиш не хочет играть за «Атлетико». Хотят ли его подписать другие команды? Это уже другой вопрос», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо со ссылкой на LaSexta.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего португальского футболиста заинтересована «Барселона».

Напомним, Фелиш пропустил матч первого тура чемпионата Испании против «Бетиса», который завершился со счетом 0:0.

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» (28 августа в 22:30 по московскому времени).