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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» сообщил, что Фелиш не хочет оставаться в команде

24 Августа 2023 • 18:27 Комментировать
Райо Вальекано
...
Атлетико М
28.08 22:30

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо высказался о нападающем команды Жоау Фелише.

«Совершенно очевидно, что Фелиш не хочет играть за «Атлетико». Хотят ли его подписать другие команды? Это уже другой вопрос», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо со ссылкой на LaSexta.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего португальского футболиста заинтересована «Барселона».

Напомним, Фелиш пропустил матч первого тура чемпионата Испании против «Бетиса», который завершился со счетом 0:0.

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» (28 августа в 22:30 по московскому времени).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Жоау Фелиш
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