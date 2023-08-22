Амрабат остаётся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», но игрок также интересен топ-клубу из Ла Лиги

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат остаётся на радаре у «Манчестер Юнайтед», который хочет приобрести марокканца в случае продажи одного из своих опорников. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, помимо «красных дьяволов» хавбек также интересен мадридскому «Атлетико».

Источник сообщает, что у Амрабата большие шансы на уход из «Астон Виллы» в это трансферное окно. У марокканца через год заканчивается контракт с «Фиорентиной», поэтому итальянский клуб хочет продать его сейчас за 30 миллионов евро, чтобы не потерять бесплатно в конце сезона.

Напомним, Амрабат ранее также был интересен «Барселоне», но «сине-гранатовые» в итоге купили Ориоля Ромеу у «Жироны».