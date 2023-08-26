Триппьер рассказал, почему решил уйти из «Атлетико» в 2022 году

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил, как покидал Испанию.

Летом 2019 года англичанин перебрался в мадридский «Атлетико» из «Тоттенхэма», однако уже в январе 2022 решил вернуться в Англию, подписав контракт с «Ньюкаслом». По словам Триппьера, такое решение было принято в связи с тем, что его семья так и не адаптировалась в Испании: «Уход из «Атлетико» дался мне непросто. Я играл в одном из лучших клубов, который постоянно участвовал в Лиге чемпионов, и мне был предложен новый контракт, но для меня семья важнее футбола. Именно поэтому всё сложилось таким образом», – рассказал в интервью Prime Video 32-летний игрок.