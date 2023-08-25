«Атлетико» отпустит Фелиша в «Барселону» только на выгодных для себя условиях

Мадридский «Атлетико» на пойдёт на уступки «Барселоне» в сделке по Жоау Фелишу.

23-летний футболист надеется сменить клуб до закрытия трансферного окна, и «Барселона», вероятно, попытается арендовать португальца, несмотря на собственные финансовые трудности. Сделать это будет непросто, поскольку «Атлетико» на собирается снижать свои требования. Согласно Marca, «сине-гранатовым» придётся либо заплатить 15 млн евро и выплатить Фелишу зарплату в размере 9 млн, либо включить с сделку обязательство выкупа.

Интерес к нападающему «матрасников» также проявляет саудовский «Аль-Хиляль».