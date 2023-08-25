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«Атлетико» отпустит Фелиша в «Барселону» только на выгодных для себя условиях

25 Августа 2023 • 21:36 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
1 3.55 X 3.60 2 2.00
27.08 18:30

Мадридский «Атлетико» на пойдёт на уступки «Барселоне» в сделке по Жоау Фелишу.

23-летний футболист надеется сменить клуб до закрытия трансферного окна, и «Барселона», вероятно, попытается арендовать португальца, несмотря на собственные финансовые трудности. Сделать это будет непросто, поскольку «Атлетико» на собирается снижать свои требования. Согласно Marca, «сине-гранатовым» придётся либо заплатить 15 млн евро и выплатить Фелишу зарплату в размере 9 млн, либо включить с сделку обязательство выкупа.

Интерес к нападающему «матрасников» также проявляет саудовский «Аль-Хиляль».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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