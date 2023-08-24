Витсель рассматривает предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 34-летнему бельгийцу интересен такой вариант продолжения карьеры. В настоящий момент Витсель рассматривает предложение от саудовского клуба, имя которого пока не разглашается. Также отмечается, что «Атлетико» привлекают условия возможной сделки.

Действующий контракт Витселя с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Бельгии в 5 миллионов евро.

Напомним, в период с 2012 по 2016 год Витсель выступал за «Зенит». В составе петербургской команды полузащитник провёл 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач.