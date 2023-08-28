Мората остаётся на радаре у «Ювентуса»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората всё ещё сохраняет шансы на возвращение в туринский «Ювентус». По информации от Tuttojuve, «старая синьора» попробует купить испанца в том случае, если расстанется с одним из своих нападающих до конца трансферного окна.

Напомним, ранее с уходом из «Ювентуса» связывали основного форварда команды Душана Влаховича, который оценивается в 80 миллионов евро. Также вероятен уход Мойзе Кина, за которым гонятся другие клубы из Серии А.

Мората за свою карьеру дважды переходил в «Ювентус» и суммарно провёл в команде 4 года. Контракт Альваро с мадридским «Атлетико» заканчивается в конце этого сезона.