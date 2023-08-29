«Атлетико» забил 7 безответных мячей в ворота «Райо Вальекано»

Уверенно стартовавшие «Райо Вальекано» и «Атлетико» сыграли матч третьего тура Ла Лиги. Хотя последние матчи соперников были очень упорными, но сегодня случился форменный разгром. «Матрасники» не имели перевеса во владении мячом, количестве угловых, нанесли почти столько же ударов по воротам, но победили со счетом 7:0.

На второй минуте в контратаке Антуан Гризманн с лета замкнул навес. Вскоре Сауль в падении прострелил, и еще одна быстрая вылазка стала голевой, Мемфис Депай в касание замкнул. В конце первого тайма гости уже громили противника, проникающий пас, и Науэль Молина реализовал выход один на один.

Под конец игры аналогичный шанс был у Альваро Мораты - 4:0. Пятый гол «Атлетико» подарил вратарь соперника, выбивший мяч на Анхеля Корреа. Вскоре Мората слева вывалился к воротам и поразил их дальнюю часть. Маркос Льоренте с линии штрафной поставил точку - 7:0.

«Атлетико» идет на втором месте, набрав семь очков, у соперника на один балл меньше.