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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» забил 7 безответных мячей в ворота «Райо Вальекано»

29 Августа 2023 • 00:26 Комментировать
Райо Вальекано
0:7
Атлетико М
окончен

Уверенно стартовавшие «Райо Вальекано» и «Атлетико» сыграли матч третьего тура Ла Лиги. Хотя последние матчи соперников были очень упорными, но сегодня случился форменный разгром. «Матрасники» не имели перевеса во владении мячом, количестве угловых, нанесли почти столько же ударов по воротам, но победили со счетом 7:0.

На второй минуте в контратаке Антуан Гризманн с лета замкнул навес. Вскоре Сауль в падении прострелил, и еще одна быстрая вылазка стала голевой, Мемфис Депай в касание замкнул. В конце первого тайма гости уже громили противника, проникающий пас, и Науэль Молина реализовал выход один на один.

Под конец игры аналогичный шанс был у Альваро Мораты - 4:0. Пятый гол «Атлетико» подарил вратарь соперника, выбивший мяч на Анхеля Корреа. Вскоре Мората слева вывалился к воротам и поразил их дальнюю часть. Маркос Льоренте с линии штрафной поставил точку - 7:0.

«Атлетико» идет на втором месте, набрав семь очков, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Райо Вальекано0:7Атлетико М
  2'Гризманн Антуан (0:1)
  16'Депай Мемфис (0:2)
  36'Молина Науэль (0:3)
  73'Мората Альваро (0:4)
  79'Корреа Анхель (0:5)
  84'Мората Альваро (0:6)
  86'Льоренте Маркос (0:7)
Димитриевски СтолеБалью Иван  87'Эрнандес АриданеЛежён Флорьян  64'Эспино Альфонсо  81' 82' (Чаваррия Пеп ( 82') Паласон Иси  39' 67' (Де Фрутос Хорхе ( 67') Валентин ОскарЛопес Унаи 46' (Нтекья Ранди ( 46') Гарсия Альваро РивераТрехо Оскар 46' (Сисс Пате ( 46') Рауль де Томас 60' (Камелло Серхио ( 60')
Запасные: Мартин АндресМумин АбдулБебе ТьягуПерес КикеМендес ДиегоКарденас ДаниФалькао Радамель
Облак ЯнСавич СтефанВитсель АксельЭрмосо Марио  86'Молина НауэльКарраско Янник 68' (Лино Сэмуел ( 68') Де Пауль Родриго 68' (Льоренте Маркос ( 68') Ривас Пабло Барриос  49' 76' (Корреа Анхель ( 76') Ньигес СаульГризманн Антуан  75' 76' (Сёюнджю Чаглар ( 76') Депай Мемфис 35' (Мората Альваро ( 35')
Запасные: Костис ИлиасГрбич ИвоГалан ХавиАспиликуэта СесарФелиш ЖоауГомис АнтониоРикельме Родриго
28 августа. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Райо Вальекано
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