«Атлетико» одержал рекордно крупную для себя победу в гостевом матче Ла Лиги

Красиво завершился третий тур испанского чемпионата, мадридский «Атлетико» забил семь голов на поле «Райо Вальекано», уничтожив команду мадридских трудяг и коммунистов.

Как выяснилось, для мадридского клуба под руководством аргентинского специалиста Диего Симеоне это была рекордная победа за все время выступлений в высшей лиге испанского чемпионата - ранее «Атлетико» никогда не выигрывал в гостях так крупно, как в понедельник вечером.

В следующем туре мадридкий клуб сыграет уже на своем поле, это будет поединок с «Севильей», который состоится в третий день сентября.