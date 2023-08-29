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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» одержал рекордно крупную для себя победу в гостевом матче Ла Лиги

29 Августа 2023 • 02:53 Комментировать
Райо Вальекано
0:7
Атлетико М
окончен

Красиво завершился третий тур испанского чемпионата, мадридский «Атлетико» забил семь голов на поле «Райо Вальекано», уничтожив команду мадридских трудяг и коммунистов.

Как выяснилось, для мадридского клуба под руководством аргентинского специалиста Диего Симеоне это была рекордная победа за все время выступлений в высшей лиге испанского чемпионата - ранее «Атлетико» никогда не выигрывал в гостях так крупно, как в понедельник вечером.

В следующем туре мадридкий клуб сыграет уже на своем поле, это будет поединок с «Севильей», который состоится в третий день сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Райо Вальекано
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