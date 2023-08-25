Фелиш окажется в «Аль-Хиляле», если не успеет перейти в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш всё ещё надеется перейти в каталонскую «Барселону» до конца трансферного окна. Тем не менее, если переход так и не состоится, португалец будет готов уйти в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Сейчас проблема состоит в том, что «Барселона» может не успеть провернуть аренду Фелиша с правом выкупа. Команде нужно время на то, чтобы проверить, не нарушит ли приглашение португальца правила финансового фэйр-плея. В Саудовской Аравии трансферное окно закрывается позже, поэтому есть вероятность, что Жоау перейдёт в «Аль-Хиляль».

Напомним, Фелиш этим летом заявил, что хочет перейти только в «Барселону». Во второй половине прошлого сезона Жоау выступал в аренде за «Челси».