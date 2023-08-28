«Атлетико» и «Райо Вальекано» назвали составы на мадридское дерби

Менее чем через час стартует завершающий матч третьего тура Ла Лиги между двумя мадридскими командами – «Райо Вальекано» и «Атлетико». Оба клуба озвучили свои стартовые составы на грядущее дерби.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Лежён, Эрнандес, Балью, Гарсия, Лопес, Валентин, Паласон, Трехо, де Томас;

«Атлетико»: Облак, Карраско, Эрмосо, Витсель, Савич, Молина, Барриос, Сауль, де Пауль, Гризманн, Депай.

Напомним, что до поединка «Райо Вальекано» даже опережает «матрасников» в турнирной таблице – у клуба после двух туров стопроцентный результат из двух побед. У «Атлетико» - победа и ничья.

Текстовую трансляцию матча проводит LiveResult.ru.