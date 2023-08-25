«Атлетико» сможет подписать Хёйбьерга только при одном условии

Мадридскому «Атлетико» будет трудно провернуть трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Слухи о переходе датчанина в стан «матрасников» появились ещё на старте летнего трансферного периода, однако клубам так и не удалось договориться. Как информирует журналист Маттео Моретто, «Атлетико» не теряет надежд на подписание 28-летнего хавбека до закрытия окна, однако для осуществления сделки мадридцам придётся расстаться с Жоау Фелишем и ещё одним игроком.

Стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга, по оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.

Интерес к Жоау Фелишу проявляют «Барселона» и клубы из Саудовской Аравии.