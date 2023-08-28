«Райо Вальекано» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

В рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Райо Вальекано - Атлетико М
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Протокол игры
|2'Гризманн Антуан (0:1)
|16'Депай Мемфис (0:2)
|36'Молина Науэль (0:3)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Паласон Иси• 39'Валентин Оскар•Лопес Унаи46' (Нтекья Ранди (46') •Гарсия Альваро Ривера•Трехо Оскар46' (Сисс Пате (46') •Рауль де Томас
Облак Ян•Савич Стефан•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Карраско Янник•Де Пауль Родриго•Ривас Пабло Барриос• 48'Ньигес Сауль•Гризманн Антуан•Депай Мемфис35' (Мората Альваро (35')
28 августа. Стадион "Кампо де Вальекас".
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