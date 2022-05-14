Симеоне: «Я объяснил Вассу, что он немного сбился с ритма»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, почему новичок команды Даниэль Васс не появляется на поле после зимнего перехода из «Валенсии». Напомним, что датчанин получил травму, которая выбила его из колеи на некоторое время.

«Пару недель назад я поговорил с Вассом и объяснил ему, почему он не выходит на поле. После перехода он получил травму, поэтому я объяснил ему, что он немного сбился с ритма», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, что Даниэль Васс после перехода из «Валенсии» отыграл всего один матч за мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании.