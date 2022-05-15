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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» официально объявил об уходе Суареса

15 Мая 2022 • 20:12 Комментировать
Атлетико М
1:0
Севилья
2.20 3.00 3.80
1-й тайм

Мадридский «Атлетико» прощается с нападающим Луисом Суаресом, который станет свободным агентом по окончании сезона.

Истекающий в июне текущего года контракт 35-летнего уругвайца не будет продлён, что официально подтвердили в мадридском клубе. В сегодняшнем домашнем матче против «Севильи» Суарес попрощается с местной публикой.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, форвард не рассматривает варианты продолжения карьеры в МЛС, поскольку хочет найти себе новый клуб в Европе. Ранее в прессе сообщалось о возможном возвращении игрока в «Барселону» или амстердамский «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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Идет 44 минута Атлетико М 1:0 Севилья 2.20 3.00 3.80
Идет 44 минута Мальорка 1:0 Райо Вальекано 1.70 3.60 5.60
Идет 44 минута Атлетик Б 1:0 Осасуна 1.55 4.10 6.20
Идет 44 минута Сельта 1:0 Эльче 1.55 4.05 6.40
Идет 44 минута Кадис 1:1 Реал Мадрид 2.90 3.45 2.40
Идет 44 минута Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад 2.08 3.55 3.50
Идет 44 минута Бетис 1:0 Гранада 1.55 4.30 6.00
Идет 44 минута Хетафе 0:0 Барселона 3.60 3.30 2.15
Идет 44 минута Леванте 0:1 Алавес 3.10 3.70 2.20
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