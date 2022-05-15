«Атлетико» официально объявил об уходе Суареса

Мадридский «Атлетико» прощается с нападающим Луисом Суаресом, который станет свободным агентом по окончании сезона.

Истекающий в июне текущего года контракт 35-летнего уругвайца не будет продлён, что официально подтвердили в мадридском клубе. В сегодняшнем домашнем матче против «Севильи» Суарес попрощается с местной публикой.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, форвард не рассматривает варианты продолжения карьеры в МЛС, поскольку хочет найти себе новый клуб в Европе. Ранее в прессе сообщалось о возможном возвращении игрока в «Барселону» или амстердамский «Аякс».