«Атлетико» упустил победу над «Севильей»

Сегодня, 15 мая, «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сыграл вничью против «Севильи» (1:1) в 37-м туре Ла Лиги.

На 30-й минуте хозяев вперёд вывел защитник «матрасников» Хосе Мария Хименес, ассистентом выступил Янник Карраско. На 83-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири сравнял счёт и принёс ничью своей команде.

Таким образом, «Атлетико» набрал 68 очков и не смог закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе у «Севильи» стало 67 очков. Команда Хулена Лопетеги в последнем 38-м туре примет «Атлетик».