«Атлетико» упустил победу над «Севильей»

Сегодня, 15 мая, «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сыграл вничью против «Севильи» (1:1) в 37-м туре Ла Лиги.
На 30-й минуте хозяев вперёд вывел защитник «матрасников» Хосе Мария Хименес, ассистентом выступил Янник Карраско. На 83-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири сравнял счёт и принёс ничью своей команде.
Таким образом, «Атлетико» набрал 68 очков и не смог закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе у «Севильи» стало 67 очков. Команда Хулена Лопетеги в последнем 38-м туре примет «Атлетик».
Протокол игры
|(1:0) Хименес Хосе30'
|85'Эн-Несири Юссеф (1:1)
Облак Ян•Льоренте Маркос 78' (Фелипе Аугусто IV ( 78') •Савич Стефан•Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Де Пауль Родриго 78' (Эррера Эктор ( 78') •Кондогбия Жоффрей•Коке Хорхе • 89'Карраско Янник•Гризманн Антуан 70' (Корреа Анхель ( 70') •Суарес Луис 65' (Кунья Матеус ( 65')
Запасные: Эрмосо Марио • 45'Васс Даниэль•Лекомт Бенжамен•Серрано Хавьер•Симеоне Джулиано
Буну Яссин•Монтьель Гонсало 41' 46' (Навас Хесус ( 46') •Кунде Жюль•Карлос Диего Сантос•Акунья Маркос•Дилейни Томас•Гудель Неманья 72' 75' (Рекик Карим ( 75') •Ракитич Иван 56' (Торрес Оливер ( 56') •Окампос Лукас 46' (Корона Хесус ( 46') •Эн-Несири Юссеф • 86'Гомес Алехандро 57' (Мир Рафа ( 57' ) 88'
15 мая. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).