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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» упустил победу над «Севильей»

15 Мая 2022 • 22:10 Комментировать
Атлетико М
1:1
Севилья
окончен

Сегодня, 15 мая, «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сыграл вничью против «Севильи» (1:1) в 37-м туре Ла Лиги.

На 30-й минуте хозяев вперёд вывел защитник «матрасников» Хосе Мария Хименес, ассистентом выступил Янник Карраско. На 83-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири сравнял счёт и принёс ничью своей команде.

Таким образом, «Атлетико» набрал 68 очков и не смог закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе у «Севильи» стало 67 очков. Команда Хулена Лопетеги в последнем 38-м туре примет «Атлетик».

Протокол игры  
Атлетико М 1:1Севилья
(1:0) Хименес Хосе30'   
  85'Эн-Несири Юссеф (1:1)
Облак ЯнЛьоренте Маркос  78' (Фелипе Аугусто IV (  78') Савич СтефанХименес ХосеМандава РейнилдуДе Пауль Родриго  78' (Эррера Эктор (  78') Кондогбия ЖоффрейКоке Хорхе   89'Карраско ЯнникГризманн Антуан  70' (Корреа Анхель (  70') Суарес Луис  65' (Кунья Матеус (  65')
Запасные: Эрмосо Марио   45'Васс ДаниэльЛекомт БенжаменСеррано ХавьерСимеоне Джулиано
Буну ЯссинМонтьель Гонсало   41'  46' (Навас Хесус (  46') Кунде ЖюльКарлос Диего СантосАкунья МаркосДилейни ТомасГудель Неманья   72'  75' (Рекик Карим (  75') Ракитич Иван  56' (Торрес Оливер (  56') Окампос Лукас  46' (Корона Хесус (  46') Эн-Несири Юссеф   86'Гомес Алехандро  57' (Мир Рафа (  57'   88')
Запасные: Дмитрович МаркоМунир Эль-ХаддадиАугустинссон ЛюдвигХордан ХоанПастор Альфонсо
15 мая. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Атлетико М 1:1 Севилья 2.20 3.00 3.80
окончен Мальорка 2:1 Райо Вальекано 1.70 3.60 5.60
окончен Атлетик Б 2:0 Осасуна 1.55 4.10 6.20
окончен Сельта 1:0 Эльче 1.55 4.05 6.40
окончен Кадис 1:1 Реал Мадрид 2.90 3.45 2.40
окончен Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад 2.08 3.55 3.50
окончен Бетис 2:0 Гранада 1.55 4.30 6.00
окончен Хетафе 0:0 Барселона 3.60 3.30 2.15
окончен Леванте 3:1 Алавес 3.10 3.70 2.20
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