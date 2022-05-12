Сересо: «Мы рады, что проведём 10-й сезон подряд в Лиге чемпионов»

Президент «Атлетико» Мадрида Энрике Сересо прокомментировал новость о том, что его команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом «матрасники» проведут уже 10-й подряд сезон в турнире.

«Для нас участие в Лиге чемпионов очень важно и принципиально. За последние 10 лет команда добилась невероятного прогресса. Во многом мы за это должны быть благодарны Диего Симеоне», – приводит слова Сересо издание Marca.

Напомним, что за последние 8 лет мадридский «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов. Оба раза «матрасники» проиграли своим главным конкурентам во внутренней арене – мадридскому «Реалу».