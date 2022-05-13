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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн признал, что провёл слабый сезон

13 Мая 2022 • 21:56 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
2.35 2.95 3.50
15.05 20:30

Мы уже сообщали о том, что в мадридском «Атлетико» задумались о целесообразности выкупа французского нападающего Антуана Гризманна, права на которого принадлежат «Барселоне». Несмотря на все заслуги Гризманна перед клубом в прошлом, сейчас «матрасники» провели не самый лучший сезон и одной из причин в руководстве клуба считают снизившуюся эффективность Антуана. Сам он согласен с тем, что в нынешнем сезоне был не столь грозен, как обычно.

- Это был непростой год, надеюсь, я закончу его хорошо. Я получил травму, мы вылетели из Лиги чемпионов. Все видели, как это происходило. Конечно, моих голов не хватало, и я чувствую ответственность за это, - цитирует Гризманна испанское издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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