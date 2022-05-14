Симеоне: «Суарес по прежнему наш лучший бомбардир»

Наставник «Атлетико» Мадрида Диего Симеоне рассказал о состоянии нападающего команды Луиса Суареса, у которого летом заканчивается контракт с «матрасниками».

«Прошлый сезон для Суареса был потрясающим. Он стал лучшим бомбардиром команды и помог выиграть чемпионат Испании. Сейчас он по прежнему является лучшим бомбардиром. Завтра он сыграет и в очередной раз покажет свой профессионализм», – сказал Симеоне.

Напомним, что недавно «Атлетико» Мадрид досрочно обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Матрасники» уже в десятый раз подряд примут участие в самом престижном еврокубке.