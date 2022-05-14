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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Суарес по прежнему наш лучший бомбардир»

14 Мая 2022 • 19:22 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
2.30 2.95 3.55
Через 23 ч. 27 мин.

Наставник «Атлетико» Мадрида Диего Симеоне рассказал о состоянии нападающего команды Луиса Суареса, у которого летом заканчивается контракт с «матрасниками».

«Прошлый сезон для Суареса был потрясающим. Он стал лучшим бомбардиром команды и помог выиграть чемпионат Испании. Сейчас он по прежнему является лучшим бомбардиром. Завтра он сыграет и в очередной раз покажет свой профессионализм», – сказал Симеоне.

Напомним, что недавно «Атлетико» Мадрид досрочно обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Матрасники» уже в десятый раз подряд примут участие в самом престижном еврокубке.

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Атлетико Мадрид Луис Суарес Диего Симеоне
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