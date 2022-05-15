«Арсенал» и «Атлетико» поборются за Молину

«Арсенал» и «Атлетико» заинтересованы в полузащитнике «Удинезе» Науэле Молине, сообщает Calciomercato.

По информации источника, фаворитом в борьбе за 24-летнего аргентинца являются лондонцы, также интерес к игроку проявляет туринский «Ювентус».

Действующее соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает Молину в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Удинезе» 36 матчей, забив в них восемь голов и отдав четыре результативные передачи.