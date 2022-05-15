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«Арсенал» и «Атлетико» поборются за Молину

15 Мая 2022 • 12:03 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
2.20 3.00 3.80
Через 8 ч. 12 мин.

«Арсенал» и «Атлетико» заинтересованы в полузащитнике «Удинезе» Науэле Молине, сообщает Calciomercato.

По информации источника, фаворитом в борьбе за 24-летнего аргентинца являются лондонцы, также интерес к игроку проявляет туринский «Ювентус».

Действующее соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает Молину в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Удинезе» 36 матчей, забив в них восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Науэль Молина
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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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