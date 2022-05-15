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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» и Лопетеги близки к прекращению сотрудничества

15 Мая 2022 • 00:42 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
2.20 3.00 3.80
Через 18 ч. 53 мин.

Наставник испанской «Севильи» Хулен Лопетеги с высокой вероятностью покинет свой пост после завершения сезона.

Контракт 55-летнего специалиста с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года, но его уход из клуба может состояться уже в ближайшее время. По данным журналиста Хосе Мануэля Гарсии, на которого ссылается известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны близки к досрочному прекращению сотрудничества по окончании текущей кампании.

Хулен Лопетеги занимает должность главного тренера «Севильи» с лета 2019 года. Ранее он возглавлял мадридский «Реал», национальную сборную Испании и «Порту».

За два тура до конца сезона «Севилья» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги
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