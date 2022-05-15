Президент «Атлетико» рассказал, вернётся ли Гризманн в «Барселону»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо внёс ясность в вопрос будущего Антуана Гризманна.

Нападающий по-прежнему связан с «Барселоной» контрактом до 2024 года, выступая за «Атлетико» на правах аренды. «Матрасники» имеют возможность выкупить футболиста, однако, согласно недавним слухам, столичный клуб не намерен этого делать. Информация не нашла подтверждения у официальных лиц.

«Гризманн останется в здесь. Он продолжит выступления за «Атлетико» в следующем сезоне. Деньги не являются проблемой, если вы планируете продолжать сотрудничество», – сказал президент мадридского клуба в интервью Movistar, опровергнув слухи о возвращении 31-летнего француза в «Барселону».