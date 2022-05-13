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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Томас не перейдёт в «Севилью»

13 Мая 2022 • 18:49 Комментировать
Эспаньол
...
Валенсия
2.45 3.45 2.80
15.05 19:30

Нападающий каталонского «Эспаньола» Рауль де Томас в ближайшее межсезонье не перейдёт в «Севилью». Об этом сегодня днём подтвердил агент испанского футболиста Луис Алонсо.

«Это абсолютный фейк, этого не произойдёт», – цитирует агента нападающего журналист Фабрицио Романо. По сведениям источника, де Томас даже не обсуждал возможность перехода в «Севилью». Игрок не заинтересован в переходе в команду Хулена Лопетеги.

Напомним, что в этом сезоне Рауль де Томас забил 16 голов в 33 поединках за «Эспаньол» в чемпионате Испании.  На счету нападающего также три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Севилья Рауль де Томас
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14.05  19:30 Эспаньол ... Валенсия 0.00 0.00 0.00
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