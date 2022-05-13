Де Томас не перейдёт в «Севилью»

Нападающий каталонского «Эспаньола» Рауль де Томас в ближайшее межсезонье не перейдёт в «Севилью». Об этом сегодня днём подтвердил агент испанского футболиста Луис Алонсо.

«Это абсолютный фейк, этого не произойдёт», – цитирует агента нападающего журналист Фабрицио Романо. По сведениям источника, де Томас даже не обсуждал возможность перехода в «Севилью». Игрок не заинтересован в переходе в команду Хулена Лопетеги.

Напомним, что в этом сезоне Рауль де Томас забил 16 голов в 33 поединках за «Эспаньол» в чемпионате Испании. На счету нападающего также три результативные передачи.