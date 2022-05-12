Сересо: «Гризманн – один из трёх или четырёх лучших футболистов мира»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в очередной раз похвалил нападающего команды Антуана Гризманна, который на данный момент выступает за «матрасников» на правах аренды из каталонской «Барселоны».

«У Гризманна прекрасное будущее. Из-за череды травм в этом сезоне он не смог показать той игры, которую мы от него ожидали. Но сейчас Гризманн по прежнему входит в тройку или четвёрку лучших игроков мира. Таких игроков очень сложно найти. Было бы глупо с ним расставаться», – цитирует Сересо Marca.

Напомним, что в этом сезоне Гризманн забил всего три гола за «Атлетико» в чемпионате Испании. «Матрасники» по прежнему сохраняют за собой право выкупа нападающего.