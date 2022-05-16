«Севилья» завоевала путёвку в Лигу чемпионов, установив собственный рекорд

Испанская «Севилья» провела очередной успешный сезон, установив личный рекорд.

Наставник Хулен Лопетеги сумел вывести андалусийцев в Лигу чемпионов напрямую через Ла Лигу в третьем сезоне подряд – это первый подобный случай в истории клуба, сообщает Opta.

Перед последним туром чемпионата Испании «Севилья» располагается на четвёртой строчке, опережая «Бетис» на три очка. При этом «бело-зелёные» уже не смогут финишировать выше своих принципиальных соперников из-за двух поражений в личных встречах текущего сезона.

Отставание «Севильи» от идущего третьим «Атлетико» составляет одно очко после ничьей в сегодняшнем очном противостоянии в Мадриде (1:1).