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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» завоевала путёвку в Лигу чемпионов, установив собственный рекорд

16 Мая 2022 • 01:17 Комментировать
Атлетико М
1:1
Севилья
окончен

Испанская «Севилья» провела очередной успешный сезон, установив личный рекорд.

Наставник Хулен Лопетеги сумел вывести андалусийцев в Лигу чемпионов напрямую через Ла Лигу в третьем сезоне подряд – это первый подобный случай в истории клуба, сообщает Opta.

Перед последним туром чемпионата Испании «Севилья» располагается на четвёртой строчке, опережая «Бетис» на три очка. При этом «бело-зелёные» уже не смогут финишировать выше своих принципиальных соперников из-за двух поражений в личных встречах текущего сезона.

Отставание «Севильи» от идущего третьим «Атлетико» составляет одно очко после ничьей в сегодняшнем очном противостоянии в Мадриде (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья
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окончен Атлетико М 1:1 Севилья 2.20 3.00 3.80
окончен Мальорка 2:1 Райо Вальекано 1.70 3.60 5.60
окончен Атлетик Б 2:0 Осасуна 1.55 4.10 6.20
окончен Сельта 1:0 Эльче 1.55 4.05 6.40
окончен Кадис 1:1 Реал Мадрид 2.90 3.45 2.40
окончен Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад 2.08 3.55 3.50
окончен Бетис 2:0 Гранада 1.55 4.30 6.00
окончен Хетафе 0:0 Барселона 3.60 3.30 2.15
окончен Леванте 3:1 Алавес 3.10 3.70 2.20
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