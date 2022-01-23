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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес повторил свой личный антирекорд

23 Января 2022 • 01:12 Комментировать
Атлетико М
3:2
Валенсия
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не забивает уже восемь матчей подряд в чемпионате Испании, словно олицетворяя собой проблемы, с которыми сталкивается в этом сезоне мадридский «Атлетико». Для уругвайского форварда эта серия - повторение его личного антирекорда за все время выступлений в топ-5 европейских чемпионатов.

Ранее столь неудачная серия у Суареса была аж в 2014 году, когда он переходил из «Ливерпуля» в «Барселону». Тогда она также составила восемь матчей - последняя игра за «Ливерпуль» плюс первые семь игр за «Барселону», продлившись с мая по декабрь.

Луис Суарес перебрался в «Атлетико» из «Барселоны» летом 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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окончен Атлетико М 3:2 Валенсия 1.43 4.20 8.60
23.01  16:00 Гранада ... Осасуна 2.55 3.20 2.95
23.01  18:15 Реал Мадрид ... Эльче 1.18 7.60 16.00
23.01  20:30 Райо Вальекано ... Атлетик Б 2.80 3.00 2.85
23.01  20:30 Реал Сосьедад ... Хетафе 1.68 3.65 6.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.60 4.30 1.60
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