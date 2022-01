Луис Суарес повторил свой личный антирекорд

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не забивает уже восемь матчей подряд в чемпионате Испании, словно олицетворяя собой проблемы, с которыми сталкивается в этом сезоне мадридский «Атлетико». Для уругвайского форварда эта серия - повторение его личного антирекорда за все время выступлений в топ-5 европейских чемпионатов.

Ранее столь неудачная серия у Суареса была аж в 2014 году, когда он переходил из «Ливерпуля» в «Барселону». Тогда она также составила восемь матчей - последняя игра за «Ливерпуль» плюс первые семь игр за «Барселону», продлившись с мая по декабрь.

Луис Суарес перебрался в «Атлетико» из «Барселоны» летом 2020 года.

0 - Luis Suárez has failed to score his last eight #LaLiga games, equaling his longest run without scoring in the Top 5 European Leagues: eight games between May & December 2014 (his last game for Liverpool + his first seven for Barcelona). Drought#AtletiValenciapic.twitter.com/JDAvLHGUmH