Луис Суарес повторил свой личный антирекорд

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не забивает уже восемь матчей подряд в чемпионате Испании, словно олицетворяя собой проблемы, с которыми сталкивается в этом сезоне мадридский «Атлетико». Для уругвайского форварда эта серия - повторение его личного антирекорда за все время выступлений в топ-5 европейских чемпионатов.

Ранее столь неудачная серия у Суареса была аж в 2014 году, когда он переходил из «Ливерпуля» в «Барселону». Тогда она также составила восемь матчей - последняя игра за «Ливерпуль» плюс первые семь игр за «Барселону», продлившись с мая по декабрь.

Луис Суарес перебрался в «Атлетико» из «Барселоны» летом 2020 года.