Раздевалка «Атлетико» разделилась на несколько групп – виноваты Гризманн, Суарес и де Пауль

В испанской прессе появилась информация о возможных причинах игрового спада «Атлетико». Судя по всему, на результаты команды повлияла атмосфера в раздевалке, которая значительно ухудшилась в текущем сезоне.

Виновниками случившегося называют летних новичков Родриго де Пауля и Антуана Гризманна, а также нападающего Луиса Суареса. По данным Marca, часть футболистов недовольна статусом де Пауля в коллективе – он считает себя звездным игроком, но это не отображается во время матчей. Также полузащитник является очень хорошим другом Суареса – это отделило уругвайца от остальной команды.

Что касается Гризманна, то француз отнял у Анхеля Корреа роль «десятого номера» в тактическом построении Диего Симеоне. Многие считают, что аргентинец куда лучше справлялся со своими задачами.