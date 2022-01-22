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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раздевалка «Атлетико» разделилась на несколько групп – виноваты Гризманн, Суарес и де Пауль

22 Января 2022 • 00:31 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
1.47 4.10 7.80
Через 22 ч. 14 мин.

В испанской прессе появилась информация о возможных причинах игрового спада «Атлетико». Судя по всему, на результаты команды повлияла атмосфера в раздевалке, которая значительно ухудшилась в текущем сезоне.

Виновниками случившегося называют летних новичков Родриго де Пауля и Антуана Гризманна, а также нападающего Луиса Суареса. По данным Marca, часть футболистов недовольна статусом де Пауля в коллективе – он считает себя звездным игроком, но это не отображается во время матчей. Также полузащитник является очень хорошим другом Суареса – это отделило уругвайца от остальной команды.

Что касается Гризманна, то француз отнял у Анхеля Корреа роль «десятого номера» в тактическом построении Диего Симеоне. Многие считают, что аргентинец куда лучше справлялся со своими задачами.

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Атлетико Мадрид Луис Суарес Антуан Гризманн Родриго де Пауль
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