«Сент-Этьен» подписал Мангала

«Сент-Этьен» объявил о подписании трудового договора с уже бывшим защитником испанской «Валенсии» Эльякимом Мангала, согласно официальному сайту французского клуба. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

30-летний футболист покинул «летучих мышей» в конце прошлого сезона и присоединился к «Сент-Этьену» на правах свободного агента. С подписанием Мангала французы надеются укрепить свою оборону и верят, что защитник поможет клубу выйти из зоны вылета и добиться положительных результатов в этом сезоне.

Бывший игрок сборной Франции может дебютировать за свою новую команду уже в завтрашнем дерби против «Лиона».