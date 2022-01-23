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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чемпионский характер: «Атлетико» обыграл «Валенсию» с 0:2

23 Января 2022 • 01:05 Комментировать (1)
Атлетико М
3:2
Валенсия
окончен

Мадридский «Атлетико» вряд ли повторит чемпионский подвиг прошлого сезона. Слишком много растеряла команда Диего Симеоне в последнее время, но характер у команды остался еще тот. Вот и сегодня «матрасники» могли ничего не добиться в матче против «Валенсии», хотя и владели преимуществом.

«Летучие мыши» неожиданно открыли счет в середине первого тайма, когда Юнус Муса раскачал защитника и точно пробил, а перед перерывом Уго Дуро удалось оторваться от защитников и пробить рядом с опорной ногой голкипера. Матеус Кунья замкнул подачу на дальнюю штангу в середине второго тайма, но забить еще хотя бы раз мадридцы не могли вплоть до 90-й минуты. Луис Суарес в падении не забил, но Анхель Корреа добавил мяч в сетку. В следующей атаке прорыв Куньи завершился передачей под удар неприкрытому Марио Эрмосо - 3:2!

«Атлетико» вышел на чистое четвертое место, его соперник - девятый. Россиянин Денис Черышев наблюдал за этим шоу со скамейки запасных.

Протокол игры  
Атлетико М 3:2Валенсия
  25'Муса Юнус (0:1)
  44'Дуро Уго (0:2)
(1:2) Кунья Матеус64'   
(2:2) Корреа Анхель90'   
(3:2) Эрмосо Марио90'   
Облак ЯнВрсалько Шиме  61' (Эррера Эктор (  61'   84') Хименес ХосеЭрмосо Марио   37'Лоди Ренан  46' (Корреа Анхель (  46') Карраско ЯнникКоке Хорхе   27'Де Пауль РодригоЛемар Тома  58' (Фелипе Аугусто IV (  58') Фелиш Жоау  58' (Кунья Матеус (  58') Суарес Луис   82'
Запасные: Савич СтефанМартин КарлосЛекомт БенжаменСеррано Хавьер
Хауме Доменек   83'Корреа Тьерри   14'  72' (Cristhian Mosquera (  72') Фулкье Димитри   37'Дьякаби МуктарАльдерете Омар  54' (Коба Куандреди (  54') Лато Тони   66'  72' (Васкес Хесус (  72') Солер КарлосГильямон Уго   62'Муса Юнус   43'  88' (Рачич Урош (  88') Гуэдеш ГонсалуДуро Уго  73' (Макси Гомес (  73')
Запасные: Андре МаркосЧерышев ДенисКошта ЭлдерВальехо МануРиверо Кристиан
22 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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Валенсия Атлетико Мадрид
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Комментарии (1)
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Vova52
23 Января 2022 в 01:11
Molodec Atletiko....Vot chto znachit igrat@ na uderjanie scheta....
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окончен Вильярреал 3:0 Мальорка 1.40 4.70 7.90
окончен Севилья 2:2 Сельта 1.85 3.35 4.70
окончен Атлетико М 3:2 Валенсия 1.43 4.20 8.60
23.01  16:00 Гранада ... Осасуна 2.55 3.20 2.95
23.01  18:15 Реал Мадрид ... Эльче 1.18 7.60 16.00
23.01  20:30 Райо Вальекано ... Атлетик Б 2.80 3.00 2.85
23.01  20:30 Реал Сосьедад ... Хетафе 1.68 3.65 6.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.60 4.30 1.60
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