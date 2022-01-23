Чемпионский характер: «Атлетико» обыграл «Валенсию» с 0:2

Мадридский «Атлетико» вряд ли повторит чемпионский подвиг прошлого сезона. Слишком много растеряла команда Диего Симеоне в последнее время, но характер у команды остался еще тот. Вот и сегодня «матрасники» могли ничего не добиться в матче против «Валенсии», хотя и владели преимуществом.

«Летучие мыши» неожиданно открыли счет в середине первого тайма, когда Юнус Муса раскачал защитника и точно пробил, а перед перерывом Уго Дуро удалось оторваться от защитников и пробить рядом с опорной ногой голкипера. Матеус Кунья замкнул подачу на дальнюю штангу в середине второго тайма, но забить еще хотя бы раз мадридцы не могли вплоть до 90-й минуты. Луис Суарес в падении не забил, но Анхель Корреа добавил мяч в сетку. В следующей атаке прорыв Куньи завершился передачей под удар неприкрытому Марио Эрмосо - 3:2!

«Атлетико» вышел на чистое четвертое место, его соперник - девятый. Россиянин Денис Черышев наблюдал за этим шоу со скамейки запасных.