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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне – о спаде «Атлетико»: «Давайте мыслить позитивно»

20 Января 2022 • 22:40 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
1.47 4.10 7.80
22.01 23:00

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игровой спад своей команды в текущем сезоне. «Матрасники» значительно отстали от «Реала» в турнирной таблице внутреннего первенства, с огромным трудом вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в среду и вовсе покинули Кубок Испании после поражения от «Реал Сосьедада».

«Давайте мыслить позитивно. Я оптимист и верю в своих подопечных. Это обычная проблема для футбола – еще вчера мы были невероятны и становились чемпионами Ла Лиги, а сейчас уже победы даются нам с огромным трудом. Но у нас до сих пор есть возможность все исправить», - приводит слова аргентинского специалиста газета AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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