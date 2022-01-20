Симеоне – о спаде «Атлетико»: «Давайте мыслить позитивно»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игровой спад своей команды в текущем сезоне. «Матрасники» значительно отстали от «Реала» в турнирной таблице внутреннего первенства, с огромным трудом вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в среду и вовсе покинули Кубок Испании после поражения от «Реал Сосьедада».

«Давайте мыслить позитивно. Я оптимист и верю в своих подопечных. Это обычная проблема для футбола – еще вчера мы были невероятны и становились чемпионами Ла Лиги, а сейчас уже победы даются нам с огромным трудом. Но у нас до сих пор есть возможность все исправить», - приводит слова аргентинского специалиста газета AS.