«Атлетико» расстался с Шапоньичем

Сербский нападающий Иван Шапоньич покинул мадридский «Атлетико», в составе которого выступал с 2019 года. Правда, за это время 24-летний игрок провел всего лишь два матча в составе «матрасников», и еще девять - в «Кадисе», в котором играл на правах аренды и даже забил один гол.

Отсутствие игровой практики родившийся в сербском Нови-Вароше игрок переживал тяжко, и потому в итоге принял решение сменить испанский чемпионат на словацкий, но зато иметь там постоянную игровую практику в составе братиславского «Слована».

Шапоньич привлекался в юношеские и молодежные сборные Сербии, он входил в состав команды, которая в 2015 году выиграла чемпионат мира U-20, переиграв в финале Бразилию.