Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус

Вспышка коронавируса не обошла стороной и президента «Барселоны» Жоана Лапорту – чиновник получил результаты теста, который оказался положительным. Таким образом, он не сможет отправиться вместе с командой на матчи против «Линареса» и «Гранады», оставшись на самоизоляции.

Напомним, что во вторник COVID-19 также заразились Педри и Ферран Торрес. До этого наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес по той же причине не мог рассчитывать на более десяти игроков основной обоймы в поединке против «Мальорки».

Стоит упомянуть, что эпидемиологическая ситуация в испанском чемпионате начала накаляться в последние несколько дней.