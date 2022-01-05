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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус

05 Января 2022 • 00:12 Комментировать
Линарес
...
Барселона
Через 20 ч. 21 мин.

Вспышка коронавируса не обошла стороной и президента «Барселоны» Жоана Лапорту – чиновник получил результаты теста, который оказался положительным. Таким образом, он не сможет отправиться вместе с командой на матчи против «Линареса» и «Гранады», оставшись на самоизоляции.

Напомним, что во вторник COVID-19 также заразились Педри и Ферран Торрес. До этого наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес по той же причине не мог рассчитывать на более десяти игроков основной обоймы в поединке против «Мальорки».

Стоит упомянуть, что эпидемиологическая ситуация в испанском чемпионате начала накаляться в последние несколько дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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ЛИНАРЕС БАРСЕЛОНА
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