Дани Алвес впервые сыграет за «Барселону» после возвращения

Спустя несколько месяцев после возвращения на «Камп Ноу» защитник Дани Алвес впервые сыграет за «Барселону». Бразилец попал в стартовый состав каталонцев на матч Кубка Испании против «Линареса», представляющего низшие дивизионы страны.

В последний раз Алвес выступал в «сине-гранатовой» футболке в 2016 году. В общей сложности футболист провел в Каталонии восемь лет своей карьеры, став самым титулованным игроком мира.

Ранее 38-летний фланговый защитник не мог принимать участие в поединках Ла Лиги из-за правил регистрации.

К слову, на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния. Начало – в 21:30 по московскому времени.