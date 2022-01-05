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Кубок Испании

Дани Алвес впервые сыграет за «Барселону» после возвращения

05 Января 2022 • 21:23 Комментировать
Линарес
1:0
Барселона
1-й тайм

Спустя несколько месяцев после возвращения на «Камп Ноу» защитник Дани Алвес впервые сыграет за «Барселону». Бразилец попал в стартовый состав каталонцев на матч Кубка Испании против «Линареса», представляющего низшие дивизионы страны.

В последний раз Алвес выступал в «сине-гранатовой» футболке в 2016 году. В общей сложности футболист провел в Каталонии восемь лет своей карьеры, став самым титулованным игроком мира.

Ранее 38-летний фланговый защитник не мог принимать участие в поединках Ла Лиги из-за правил регистрации.

К слову, на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния. Начало – в 21:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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ЛИНАРЕС БАРСЕЛОНА
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окончен Эйбар 1:2 Мальорка 2.10 3.35 3.70
окончен Леганес 2:3 Реал Сосьедад 4.20 3.45 1.92
окончен Картахена 1:2 Валенсия
Идет 35 минута Линарес 1:0 Барселона
Идет 6 минута Атлетико Балеарес 0:0 Сельта
Идет 6 минута Мирандес 0:0 Райо Вальекано 3.85 3.40 2.03
Идет 7 минута Вальядолид 0:0 Бетис 3.25 3.55 2.18
05.01  23:30 Алькояно ... Реал Мадрид 15.00 6.30 1.22
06.01  18:00 Жирона ... Осасуна 2.70 3.10 2.85
06.01  18:00 Фуэнлабрада ... Кадис 2.70 3.00 2.95
06.01  20:00 Спортинг Хихон ... Вильярреал 4.30 3.25 1.97
06.01  20:00 Сарагоса ... Севилья 4.40 3.40 1.90
06.01  22:00 Альмерия ... Эльче 2.35 3.35 3.10
06.01  22:00 Атлетико Манча-Реаль ... Атлетик Б 14.00 5.50 1.25
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Сегодня, 05 Января
21:23 · Испания. Кубок
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