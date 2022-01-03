Холанн всё ещё выбирает между «Реалом» и «Барселоной»

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн давно перерос уровень своей команды и готов попробовать силы в более статусном коллективе. В последнее время кажется, что ближе всех к подписанию норвежского футболиста подобрались «Реал» и «Барселона», да и сам Холанн заявил, что хочет играть в Ла Лиге.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в зимнее трансферное окно Холанн останется в Дортмунде, так как еще сам не решил, в каком клубе хотел бы продолжит карьеру. У игрока нет никаких предварительных соглашений с испанскими грандами, равно как и не существует «пункта Ральфа Рангника» в контракте норвежца, согласно которому менеджер «МЮ» имел бы какие-то преференции в переговорах.