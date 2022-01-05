«Барселона» планирует сократить зарплату Роберто, чтобы зарегистрировать Феррана Торреса

Несмотря на смену владельцев клуба, от хаоса в «Барселоне» избавиться не удалось – каталонцы приобрели вингера Феррана Торреса за 55 миллионов евро, но не знают, как зарегистрировать его. Дело в том, что «сине-гранатовые» не вписываются в правила финансового фэйр-плей.

Таким образом, руководство нашло возможное решение проблемы. Как свидетельствует газета Sport, «Барселона» намерена договориться с полузащитником Серхи Роберто о значительном понижении заработной платы. У игрока летом заканчивается срок действия контракта, а каталонцы предлагают ему продлить сотрудничество уже сейчас, чтобы разгрузить ведомость.

К слову, подобную схему «Барселона» ранее пыталась провернуть и с Усманом Дембеле, настаивая на «плавающем» окладе, но француз ответил отказом.