Люк де Йонг: «Я готов забивать за «Барселону» и дальше, если Хави меня об этом попросит»

Вчера, 2 января, нападающий Люк де Йонг принес «Барселоне» победу в непростом поединке с «Мальоркой». После матча голландец ответил на вопрос, как он чувствует себя в условиях постоянного давления, связанного с возможным уходом из клуба.

«Да, я не так часто получаю игровую практику. Но, я готов и дальше забивать за «Барселону», если главный тренер меня об этом попросит. Сейчас я счастлив, что вышел на поле и отметился таким важным мячом», - подытожил де Йонг в разговоре с корреспондентами Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что этот удар форварда стал лишь вторым результативным в текущем сезоне – до этого он забивал лишь в ворота «Леванте» в конце октября прошлого года.