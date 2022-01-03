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Чемпионат Испании. Ла Лига

Люк де Йонг: «Я готов забивать за «Барселону» и дальше, если Хави меня об этом попросит»

03 Января 2022 • 17:28 Комментировать (4)
Линарес
...
Барселона
05.01 21:30

Вчера, 2 января, нападающий Люк де Йонг принес «Барселоне» победу в непростом поединке с «Мальоркой». После матча голландец ответил на вопрос, как он чувствует себя в условиях постоянного давления, связанного с возможным уходом из клуба.

«Да, я не так часто получаю игровую практику. Но, я готов и дальше забивать за «Барселону», если главный тренер меня об этом попросит. Сейчас я счастлив, что вышел на поле и отметился таким важным мячом», - подытожил де Йонг в разговоре с корреспондентами Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что этот удар форварда стал лишь вторым результативным в текущем сезоне – до этого он забивал лишь в ворота «Леванте» в конце октября прошлого года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Люк Де Йонг
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ЛИНАРЕС БАРСЕЛОНА
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
03 Января 2022 в 18:54
забил один гол и чувствует себя звездой Барсы))...
ARTUR
03 Января 2022 в 18:34
А он там бесплатно что ли играет ??Просить нужно ?? Я бы уже после этого заявления отправил бы в аренду , какой-нибудь Газ-мяс из лупердино . На месяц . А потом выгнал бы
Underdog !
03 Января 2022 в 17:59
Ого. Оказывается напов нужно ещё просить забивать....
sergokopa17
03 Января 2022 в 17:41
на коленях)
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03.01  21:00 Вильярреал ... Леванте 1.37 5.20 8.40
03.01  23:00 Осасуна ... Атлетик Б 3.20 3.00 2.50
03.01  23:15 Кадис ... Севилья 4.60 3.32 1.90
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